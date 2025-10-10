Denizli’de ehliyetlerini geri almak için sahte alkol raporu düzenleyenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi. 100’den fazla sürücünün bu yöntemle ehliyetini geri aldığı, belgelerin iptal edileceği öğrenildi.

Denizli’de sahte alkol raporu operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilip ehliyetine el konulan bazı sürücülerin, para karşılığında hastanelerden sahte alkol raporu alarak ehliyetlerini geri kazandıklarını belirledi.

KOM ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte rapor düzenleyen, aracılık eden ve bu yöntemle belge alan kişileri tespit etti.

42 şüpheli yakalandı

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, biri kamu çalışanı olmak üzere toplam 42 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında hem rapor düzenleyen sağlık personeli hem de sürücülere aracılık eden kişiler yer aldı.

Yapılan incelemelerde, sahte raporlarla mahkemelere başvuran sürücülerin, aynı gün içinde “alkol kullanmadıklarına” dair belge alarak ehliyetlerini geri kazandıkları belirlendi.

13 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 42 kişiden 29’u polisteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer 13 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, 100’ün üzerinde sürücünün bu yöntemle ehliyetini geri aldığı, belgelerin tamamının yeniden iptal edileceği öğrenildi.

Ehliyetler yeniden iptal edilecek

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın derinleştirileceğini ve sahte raporların düzenlendiği sağlık kurumlarında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, kamu görevlileri hakkında ayrıca adli ve disiplin işlemleri yapılacağını bildirdi.