Güney, özellikle düğünler sırasında artan dolandırıcılık vakalarına karşı gerçek altınla sahte altını ayırmanın püf noktalarını anlattı.

Sahte altını gerçek altından ayırmanın yolları

Ahmet Güney, sahte altın ile gerçek altın arasında ayrım yapmanın bazı basit yöntemlerle mümkün olduğunu belirtiyor. İlk olarak, altının ağırlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Güney, “Gerçek altın, görünümüne oranla daha ağırdır. Elinize aldığınızda sahte altının genellikle daha hafif olduğunu hissedebilirsiniz. Ayrıca, sahte altın mukavemete karşı daha sert olabilir ancak bu sertlik gerçek altının yumuşaklığıyla kıyaslandığında fark edilebilir. Sahte altın baskıya karşı dayanıklı olabilir, ama gerçek altın baskı uygulandığında yumuşar ve şeklini değiştirir,” şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

Sahte altınla gerçek altını ayırmanın bir diğer yolu da, altının sertliğine dikkat etmektir. Güney, “Sahte altın sertlik sağlamak amacıyla çeşitli alaşımlar içerebilir. Bu durum, altının kalitesini ve gerçekliğini yansıtmaz. Gerçek altın, daha yumuşak ve tok bir his bırakır,” dedi.

Güvenilir kaynaklardan alışverişin önemi

Güney, sahte altın mağduriyetlerinin önüne geçmek için güvenilir ve bilindik sarraflardan alışveriş yapmanın önemine vurgu yaptı. “Yaz aylarında düğünlerin artmasıyla birlikte kalpazanlar da daha aktif hale geldi. Bu yüzden, alışveriş yapacağınız yerlerin bilinirliğine ve güvenilirliğine dikkat etmelisiniz. İyi bir sarraf, size hem kalite hem de güvence sunar,” diye ekledi.

Düğünlerde altın mağduriyeti ve çözüm önerileri

Yeni evli çiftlerin sahte veya düşük ayarlı altınlarla karşılaşmaları durumunda hayal kırıklığı yaşadığını belirten Güney, “Düğün sonrası takıları nakde çevirmek isteyenler, altının gerçekliğini kontrol edemezse mağduriyet yaşayabilir. Bu nedenle, altın alırken üzerinize isminizi yazdırmak ve güvenilir sarraflardan alışveriş yapmak oldukça önemlidir. Ayrıca, tedarikçi firmaların da denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.