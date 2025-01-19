Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik "Maske" adı verilen eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yaptığı şüpheli işlemler tespit edildi

Ekipler, dolandırıcılık yapan şüphelileri, hesaplarına gönderilen paraları ATM’den çekerken teknik ve fiziki takiple yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 253 milyon lira değerinde şüpheli işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

50 milyon lira değerinde mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında, şüphelilerin 50 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ekipler, şüphelilerden birinin dolandırıcılıkta kullandığı sim kartını, kol saatinin kordonuna gizlemiş olduğunu da tespit etti.

15 şüpheli tutuklandı

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.