Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, sahte e-imza davasında tutuklu bulunan beş sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma 16 Ocak 2026’ya ertelendi.



Sahte e-imza çetesi davasında yeni gelişme

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri öne sürülen çeteye yönelik davada yeni bir aşamaya geçildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk süreleri ve dosya kapsamını değerlendirerek beş kişinin tahliyesine hükmetti.

Soruşturmada yüzlerce kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı.

İki ayrı iddianame hazırlandı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında resmî belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 ila 45 yıl arası hapis cezası istendi.

İkinci iddianamede 65 sanık için 5 ila 50 yıl arası değişen cezalar talep edildi.

Her iki iddianame de Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sistem nasıl kuruldu?

İddianamelere göre sanıklar, Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının ofislerini kullanarak sahte T.C. kimlik kartlarıyla kamu kurumlarında görevli yöneticiler adına e-imza başvurusu yaptı.

Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandı.

YÖKSİS sistemine sahte mezuniyet belgeleri eklendi.

Bazı elektronik sınav sonuçları değiştirilerek başarısız adaylar başarılı gösterildi.

Hukuk, psikoloji, eczacılık gibi alanlarda usulsüz unvanlar elde edildi.

Ünlü bir isim de dosyada yer aldı

İddianamede, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun adına da yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu belirtildi.

YÖK’ün yazısında Osmanoğlu’nun herhangi bir öğrenci ya da mezun kaydının bulunmadığı ifade edildi. Osmanoğlu, kişisel verilerini kullanarak sahte belge düzenleyenlere dava açtığını açıklamıştı.

Sahte diplomalara karşı yeni operasyon

Soruşturmanın devam ettiği süreçte sahte e-imzalarla sahte ehliyet ve diploma düzenleyen ikinci bir çete tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün teknik incelemelerinde:

33 kişiye sahte sürücü belgesi

72 kişiye sahte mesleki eğitim sertifikası düzenlendiği belirlendi.

Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda biri örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere 92 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.