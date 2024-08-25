Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı şirkette maaş ödemelerini yapan büro personeli Çiğdem B., sahte üniversite diploması ile yüksek maaş aldığı ve 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırıldı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiğdem B.'yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 625 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Çiğdem B., karara itiraz etti.

Olayın detayları

Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi'nin bağlı olduğu Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de, maaş ödeme işlemlerini yürütüyordu. İncelemeler sonucunda, Çiğdem B.'nin her ay birden fazla maaş ödemesi aldığı ve üniversite diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Çiğdem B., işe giriş sırasında sunduğu diplomanın gerçek olmadığı, ayrıca maaşlarının lisans mezunları için belirlenen yüksek tutarda ödendiği belirlendi.

567 bin lirayı zimmetine geçirmiş

Şirketin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturmasında, bilirkişi raporları doğrultusunda Çiğdem B.'nin toplamda 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bu tespit, Çiğdem B.'nin kamu kurum ve kuruluşlarına dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve benzeri suçlardan yargılanmasına neden oldu. İddianamede, Çiğdem B.'nin işe başvuru evrakında bulunan lisans diplomasının sahte olduğu belirtildi.

Mahkeme kararı ve itiraz

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiğdem B.'yi suçlu bularak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ve 625 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Çiğdem B., mahkeme kararına itiraz ederek beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın suçlamaları kabul etmemesi ve ödemelerin yanlış olduğu yönündeki savunmasını dikkate almayarak karar verdi. Çiğdem B.'nin, yargı süreci devam ederken işinden ayrıldığı öğrenildi.