Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda sahte e-imzalarla usulsüz sürücü belgesi ve mesleki sertifika düzenleyen çeteye yönelik 23 kişi tutuklandı, 69 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sahte e-imza çetesi çökertildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza yetkili şirketlerden sahte elektronik imza alındığı belirlendi. Bu e-imzalarla usulsüz sürücü belgesi ve mesleki eğitim sertifikaları düzenlendiği tespit edildi.
Operasyon detayları
Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sahte e-imzalarla 33 sürücü belgesi ve 72 mesleki eğitim sertifikası oluşturduğu saptandı. Soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmî Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme” suçlamaları yöneltildi.
Toplam 125 şüpheliye yönelik yakalama ve gözaltı kararı verildi; şu ana kadar 92 kişi gözaltına alındı.
Adli süreç
Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklandı. Geri kalan 69 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, teknik inceleme ve analizlerle yasa dışı e-imzaların kullanımını ortaya çıkardı.