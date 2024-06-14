Aydın merkezli dört ilde, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ç.G'nin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturmada, para karşılığında sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanmayı sağladığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 lira para akışının tespit edildiği belirtildi.