İstanbul’da 369 kişiden muvafakatname alarak sahte fatura düzenleyen şüpheliler, 127 milyon lira haksız kazanç sağladı. Operasyonda 29 kişi adliyeye sevk edilirken, 20 kişi tutuklandı.

29 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını iddia eden şüphelilerin, bu kişilere sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Toplam 369 kişiden muvafakatname alındığı tespit edildi. Şüpheliler, kişilere kredi verilmiş gibi gösterip, ürün satışı gerçekleştirilmiş gibi sahte faturalar düzenledi. Düzenlenen faturaların bedelinin tahsili için icra dairelerine dilekçeler verdirildi. Bu yöntemle şüphelilerin yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

10 Ekim günü düzenlenen operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nde 29 şüpheliden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi