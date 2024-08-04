Yaz aylarında artan güneş ışınları göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alper Aras, sadece şık ve trend olan güneş gözlüklerinin değil, kaliteli ve koruyucu gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

UV ışınlarının zararı ve kaliteli gözlük seçimi

1. UV ışınlarının zararları:

Op. Dr. Alper Aras, ultraviyole (UV) ışınlarının gözlere ciddi zararlar verebileceğini ve uzun vadede katarakt, retina sorunları gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, UV ışınlarına karşı koruma sağlayan güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

2. Sahte gözlüklerin tehlikeleri:

Dr. Aras, sahte ve düşük kaliteli güneş gözlüklerinin UV koruma özelliği taşımadığını ve gözleri zararlı ışınlardan yeterince koruyamadığını ifade etti. Bu tür ürünlerin piyasada yaygın olarak bulunması nedeniyle, güvenilir satıcılardan orijinal ürünlerin alınmasının önemini vurguladı.

Gözlük seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

1. UV filtresi:

Gözlüklerde UV filtresinin bulunması gerektiğini belirten Aras, gözlerin zararlı ışınlardan korunabilmesi için bu özelliğin şart olduğunu söyledi.

2. Gözlük renkleri ve çerçeve:

Aras, çok koyu renk gözlüklerin ışığın düştüğü ortamlarda göze fazla ışık gelmesine ve göz bebeğinin büyümesine neden olduğunu, bu durumun da gözlerin zararlı ışıklara maruz kalmasına yol açtığını belirtti. Gözlük çerçevesinin geniş olmasının ve yanlardan gelen ışığı engellemesinin önemine dikkat çekti.

3. Güvenilir satıcılar ve optikçiler:

Güneş gözlüklerinin bilinen optikçilerden alınmasının gerektiğini vurgulayan Aras, fiyatın önemli olduğunu ancak UV filtresi ve polarizasyon özelliklerinin daha önemli olduğunu söyledi. Gözlüklerin UV korumalı, çok koyu olmayan, sarı ve yeşil tonlarında olmasını tavsiye etti.

Gözlük temizliği ve bakımı

1. Polarizasyon etiketi:

Aras, polarizasyonun fazla ışığın yansımasını engellediğini ve göze etraftan yansıyan ışıkları azalttığını belirtti. Özellikle deniz kenarı gibi parlak ışıklı yerlerde bu özelliğin önemini vurguladı.

2. Günlük temizlik:

Gözlüklerin günlük temizlenmesi ve kullanılmadığında kutusunda tutulması gerektiğini ifade eden Aras, enfeksiyon riskine karşı özel gözlük temizleme bezleriyle temizlenmesini önerdi. Ayrıca, gözlük camlarının ılık sabunlu suyla yıkanabileceğini ve optikçilerde derin temizlik yapılabileceğini belirtti.

Numaralı güneş gözlükleri

1. Göz bozukluğu ve numara:

Göz bozukluğu olan kişilerin de numaralı güneş gözlüğü kullanabileceğini belirten Aras, yüksek numara miyopu ve astigmatı olanların düz gözlükler tercih etmelerini tavsiye etti. Sarı ve yeşil tonlarındaki gözlüklerin önerildiğini söyledi.

Göz sağlığı ve dikkat edilmesi gerekenler

1. Kontak lens kullanımı:

Kontak lens kullananların yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmaları gerektiğini belirten Aras, lenslerin temiz kullanılmasının önemine dikkat çekti.

2. Dijital göz yorgunluğu ve göz kuruluğu

Günümüzde sıkça maruz kalınan dijital göz yorgunluğunun ve güneş ışınlarının gözde kuruluğa yol açabileceğini belirten Aras, gözde yanma, batma ve çapaklanma gibi belirtiler varsa bir göz doktoruna görünülmesi gerektiğini vurguladı.

3. Havuz ve deniz suyunun etkileri

Yaz aylarında havuz ve deniz suyunun göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Aras, klor fazlalığı ve deniz suyundaki toz parçalarının göz sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Bu durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.