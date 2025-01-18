İstanbul’da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özbekistan uyruklu Yulmurod Aytugdıev, sabaha karşı hayatını kaybetti. Sahte içki kullandıktan sonra rahatsızlandığı belirlenen Aytugdıev'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Başakşehir'de yaşayan Özbekistan uyruklu işçi Yulmurod Aytugdıev, 14 Ocak günü rahatsızlanarak oğlu tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Aytugdıev, bugün sabaha karşı 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede, Aytugdıev'in 13 Ocak günü sahte içki içtiği ve ertesi gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Hayatını kaybeden Aytugdıev'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından cenaze Aytugdıev'in oğlu Dilmurod Usmanov ve yeğeni Kusmar Maşraviç'e teslim edildi.

“Gömleğini açtığım zaman vücudu kızarmıştı”

Hayatını kaybeden Yulmurov Aytugdıev'in oğlu Dilmurod Usmanov, yaşadıklarını anlatarak, "Altı ay oldu buraya geleli. Babamla sadece ben geldik. Annem ve kız kardeşim memlekette. İçkiyi nereden aldığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda iyiydi. 'Baba ben işe gidiyorum' dediğimde 'Tamam, gidebilirsin' dedi. Ondan sonra çalışırken beni aradı. 'Çocuğum benim biraz hastalığım var. Beni doktora götür' dedi. Ondan sonra getirdim doktora. Doktorlar bana 'Bekleyeceksin' dediler. Ondan sonra üç gün yattı. Saat 05.00 sıralarında ölmüş babam. Sonra buraya getirdiler. Burada bekliyoruz şu an. Babam bana sabah vücudunun yandığını söylemişti. Gömleğini açtığım zaman vücudu kızarmıştı" dedi.

“İçkiyi nereden aldığının bilgisi yok”

Aytugdıev’in yeğeni Kusmar Maşraviç "Başakşehir göçmen konutlarında çalışıyordu. Aydınlatma işinde çalışıyordu. İçkiyi nereden aldığının bilgisi yok. İçkiyi içtikten bir gün sonra, ayın 14’ünde sabah 11.00 gibi hastaneye götürdük. İki çocuğu var. Biri kız, biri oğlan. Ailesi burada değil, hepsi Özbekistan’da. Hastanede üç gün durdu. Üç gün sonra vefat etti. Bir gün önce evde alkol almış. 'Midem bulanıyor, beni hastaneye götür' demiş. Sahte içkiden vefat etti. Yarın cenazeyi saat 14.00’ da uçakla Özbekistan’a götüreceğiz" diye konuştu.

Sahte içki ölümleri

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının ise entübe edildi.