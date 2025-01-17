İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Sahte içki dört kişinin daha canını aldı. 47 kişinin yaşam mücadelesi devam ediyor.

İstanbul genelinde geçen günlerde sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

88 kişiden 33'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden 48 kişiden 29'unun entübe olarak yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Servislerde tedavisi tamamlanan dört hasta taburcu edilirken bir hastanın tedaviyi reddettiği, iki hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği öğrenildi.