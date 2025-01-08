Antalya’da yaşanan olayda, dolandırıcılar telefonda kendilerini İl Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtarak, vatandaşları baskı altına aldı. İlk hedefleri R.J. isimli kişiydi. Dolandırıcılar, yaklaşık 923 bin liralık ziynet eşyası ve nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Aynı yöntemi kullanarak F.K.’yi de dolandıran şüpheliler, bu kez yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyasını ele geçirdi. Mağdurların şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Yapılan operasyon sonucunda M.O., A.A. ve İ.A.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda:

760 bin 570 TL nakit para

450 bin lira değerinde ziynet eşyası

Bir miktar döviz

Cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

Adli süreç başladı

“Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya emniyeti uyarıyor!

Antalya Emniyeti, vatandaşları benzer dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, kendilerini polis, savcı veya resmi görevli olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmalarını, herhangi bir talep durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını öneriyor.