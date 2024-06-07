Isparta'da Y.D. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle banka hesaplarından 115 bin TL parasını başka hesaplara transfer etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polise bildirdi.

Dolandırıcılık olayının hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Banka görevlileriyle yapılan işbirliği sonucunda, vatandaşın hesabından transfer edilen 100 bin TL’ye bloke konuldu. Bu hızlı müdahale sayesinde mağduriyetin büyük bir kısmı engellenmiş oldu.

Emniyet yetkilileri, olayın şüphelilerini tespit etmek ve yakalamak için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor.