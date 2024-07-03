Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sahte takipçili sosyal medya hesaplarının hızla arttığını ve bu hesapların kendilerini büyük bir mecra gibi gösterdiğini belirtti.

Bot hesaplar ile sahte takipçi

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sahte sosyal medya hesaplarının artışı hakkında şunları söyledi: "Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya, geleneksel medya kadar önemli hale geldi. Bu durum, manipülasyon çabalarını da beraberinde getirdi. Bot hesaplar aracılığıyla sahte takipçiler oluşturuluyor. Bu hesaplar, genellikle sıfır takipçi, sıfır takip ve çok az paylaşım gösterir. 100 bin takipçisi olan bir hesabın etkileşimi düşükse, bu bot hesaplarla şişirildiğinin göstergesidir."

Sahte hesaplar mantar gibi çoğaldı

Topuzoğlu, haber sitelerinin kolayca kurulabilmesinin ve herhangi bir resmi bildirim zorunluluğunun olmamasının, sahte hesapların ve sitelerin mantar gibi çoğalmasına neden olduğunu belirtti. "Bir haber sitesi kurmak oldukça kolay. Ücretli ve ücretsiz yazılımlarla bir günde haber sitesi kurulabilir. Künye, telefon veya muhatap bilgisi olmadan birçok site mevcut. Bu siteler sosyal medya hesapları açarak bot takipçilerle takipçi sayılarını arttırıyorlar," dedi.

Dezenformasyon yasasına rağmen artıyor

Topuzoğlu, sahte hesapların ve haber sitelerinin, sınav ve seçim dönemlerinde manipülasyon yaptığını vurguladı. "Dezenformasyon Yasası'na rağmen bu siteleri bulmak ve cezalandırmak zor. Her gün daha fazla sahte siteyle karşılaşıyoruz. Tıklanma almak için dikkat çekici başlıklar atılıyor. Yanlış haberler yayarak Google reklam gelirleri elde etmeye çalışıyorlar. Bu sitelerden uzak durmak gerekiyor," şeklinde konuştu.

Ofisi olan haber siteleri güvenilir

Topuzoğlu, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakların kullanılmasını önerdi. "Teyit amaçlı siteler ve resmi kayıtlara sahip, ofisi olan haber sitelerine güvenmek önemli. Bir kurumla ilgili bilgi almak gerekiyorsa, doğrudan o kurumun sitesinden bilgi alınmalı," dedi.