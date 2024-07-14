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Milletvekili Demir’in Bakan Tekin'den cevaplanmasını istediği sorular şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sahte olduğu ortaya çıkan Yeni Pazar Üniversitesi ve lise mezunu olduğu iddia edilen rektörü Prof. Dr. Ali İlseven skandalını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki̇n tarafından yazılı cevaplandırılması isteğiyle soru önergesi verdi.

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