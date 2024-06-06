Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen sendikaları toplu sözleşme hükümlerine aykırı tasarruf tedbirleri genelgesi ve çözüm bekleyen diğer konular için Alsancak Gar önünde toplanarak bir eylem gerçekleştirdi. Açıklamayı topluluk adına Ulaştırma Memur-Sen İzmir Şube Başkanı Saim Hamarat yaptı.

Ulaştırma Memur-Sen İzmir Şube Başkanı Saim Hamarat, zorlu bir sürecin içinden geçmekte olduklarını belirterek, “Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze konuluyor” dedi.

Başkan Hamarat kazanımlarına göz dikildiğinin altını çizerek, “Son yirmi yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar. Bir bir geri alınarak kazanımlarımıza göz dikiliyor. Anayasa ile hüküm altına alınan uluslar arası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimizi uygulanmıyor” ifadelerine yer verdi.

Lojmanlarda fiyat artışı

Hamarat, yapılanların sosyal hayata etkisinin düşünülmediğini de sözlerine ekleyerek, “Anayasa mahkemesi tarafından mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimize aylık 345 TL kesinti yapılıyor. Tasarruf tedbirleriyle personel servis hizmetlerinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı” diye konuştu.