Saint Mary Magdalene Anglican Kilisesi, Bornova'nın sakin sokaklarında, İngiliz etkisinin izlerini taşıyan önemli bir dini yapıdır. 1857 yılından beri hizmet veren bu kilise, Anglikan Kilisesi cemaatine ev sahipliği yapmaktadır. Kilise, Canterbury Başpiskoposluğu'nun yetkisiyle Cebelitarık Piskoposluğu'na bağlı 42 kiliseden biri olarak kabul edilmektedir.

Ziyaret bilgileri

Saint Mary Magdalene Kilisesi, her hafta salı günleri akşam ayini için saat 17:00-18:00 arasında ziyarete açıktır. Bu saatlerde, ziyaretçiler hem ibadet edebilir hem de bu tarihi yapının huzurlu atmosferini deneyimleyebilir.

Kilisenin tarihi

1857 yılında, İngiliz kökenli Whittall Ailesi tarafından inşa ettirilen Saint Mary Magdalene Kilisesi, o dönem Bornova'da yaşayan İngiliz topluluğunun dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştı. Kilisenin yapımından altı yıl sonra, 1863 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından ziyaret edilmesi, bu yapının önemini artırdı. Ertesi yıl, 1864'te Cebelitarık Piskoposu tarafından kutsanan kilise, resmen Anglikan Kilisesi olarak hizmet vermeye başladı.

Yirminci yüzyılın başlarında, kilise, ünlü İngiliz Kempe firmasının ürettiği vitraylarla donatıldı. Bu vitraylar, kilisenin iç mekanına zarif ve renkli bir atmosfer katarken, aynı zamanda sanatsal bir değeri de temsil etmektedir.

Kilisenin bugünkü durumu

Zamanla, Bornova'daki İngiliz cemaatinin sayısı azaldıkça, kilisenin kullanımı da giderek azaldı. Ancak Saint Mary Magdalene Kilisesi, tamamen unutulmadı. Bugün, İzmir Alsancak'taki Aziz John Kilisesi'nin papazı ve cemaatine hizmet etmektedir. Ayrıca, düğün ve özel törenler gibi etkinlikler için de bu tarihi mekan tercih edilmektedir.

Bornova'da yürüyüş yaparken, Saint Mary Magdalene Kilisesi'ni ziyaret etmek, hem tarihe tanıklık etmek hem de sakin bir ibadet deneyimi yaşamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Hem dini hem de kültürel bir miras olan bu kilise, Bornova'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Saint Mary Magdalene Anglican Kilisesi'ne nasıl ulaşılır?

Kilise Adresi: Saint Mary Magdalene Anglican Kilisesi, Bornova, İzmir.

Konum: Saint Mary Magdalene Anglican Kilisesi, İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi ve Bornova Meydanı yakınlarında yer almaktadır. Bornova'nın tarihi dokusunun içinde bulunan kilise, özellikle sakin atmosferi ve çevresindeki yeşil alanlarla dikkat çeker.

Ulaşım:

Otobüsle: İzmir şehir merkezinden Bornova'ya giden otobüs hatları ile Bornova Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Meydandan yürüyerek yaklaşık 10 dakika içinde kiliseye varabilirsiniz.

Metro ile: İzmir Metro Hattı'nın Bornova İstasyonu'nda inin. İstasyon çıkışından yaklaşık 15 dakika yürüyerek kiliseye ulaşabilirsiniz.

Araba ile: İzmir şehir merkezinden Bornova'ya arabayla yaklaşık 20 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Kilisenin çevresinde park yerleri mevcuttur.

Yürüyerek: Bornova Meydanı'ndan Ege Üniversitesi'ne doğru yöneldiğinizde, kilise tabelalarını takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Harita Bilgisi: Google Maps veya benzeri bir harita uygulaması üzerinden "Saint Mary Magdalene Anglican Kilisesi, Bornova" araması yaparak kilisenin tam konumunu bulabilirsiniz. Bu sayede, hem ulaşım hem de yol tarifi konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.