Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve şair, yazar Gültekin Emre’nin moderatörlüğünü üstlendiği Şiir Buluşmaları, şiir severleri bir araya getiriyor. 13 Eylül Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte, usta şairler birbirinden güzel şiirleriyle sahnede olacak. Katılımcılara, şairlerin imzalı şiir kitapları Ayvalık Belediyesi tarafından hediye edilecek.

Usta şairler Ayvalık’ta

Ayvalık Şiir Buluşmaları’na, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Hidayet Karakuş onur konuğu olarak katılacak. Etkinliğe katılacak diğer şairler arasında Altay Öktem, Emel İrtem, Gülsüm Cengiz, Gültekin Emre, Nihat Özdal, Nilay Özer, Nur Akalın, Ömür Özçetin ve Turgay Kantürk yer alıyor. Bu değerli şairler, etkinlikte kendi eserlerini seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir şiir ziyafeti sunacak.

Şiirle dolu bir akşam

Ayvalık Şiir Buluşmaları, şiir severler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Etkinlikte, şiirlerin gücüyle duygusal anlar yaşanırken, şairlerin imzalı kitapları da dinleyicilere hediye edilecek. Şairlerin kendi seslerinden şiirlerini dinlemek, edebiyat tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Hidayet Karakuş onur konuğu

Bu yılki Şiir Buluşmaları’nın onur konuğu olan Hidayet Karakuş, Türk şiirinin usta isimlerinden biri olarak etkinlikte özel bir yere sahip olacak. Karakuş, şiir severlerle buluşarak şiirleriyle etkinliğe derinlik katacak. Şairin, hayatın içinden gelen dizeleri ve duygusal anlatımı, izleyicileri etkisi altına alacak.

Şiirle sanatı buluşturan Ayvalık

Ayvalık Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle edebiyatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Şiir Buluşmaları, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayvalık’ın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen bu etkinlik, sanatın ve edebiyatın büyüleyici dünyasına kapı aralıyor.

Etkinlik sonunda, şairlerin imzalı kitapları Ayvalık Belediyesi tarafından katılımcılara hediye edilecek. Bu jest, şiir tutkunları için anlamlı bir hatıra olacak. Ayvalık Şiir Buluşmaları, sanatı ve şiiri seven herkesi bir araya getirerek, edebiyat dolu bir akşam sunmaya hazırlanıyor.