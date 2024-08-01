Adana'da yaşayan 25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, kilo verme ve estetik operasyonlar sonrası büyük bir değişim geçirdi. Bu değişim sonrasında, kimliğini yenilemek isteyen Kumlutaş, yetkililere kendini inandıramadı ve DNA testi ile kimliğini kanıtlamak zorunda kaldı.

Çağlar Kumlutaş'ın kilo verme süreci

Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp ağır uyku apnesi sorunları yaşamaya başlayınca bir çözüm aramaya karar verdi. Medicalpark Seyhan Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler ile tanışarak tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 74 kilo vererek 72 kiloya düşen Kumlutaş, ardından geçirdiği bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görünüme kavuştu. Kumlutaş, yaşadığı bu süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı ve “Çalışırken bile uyuya kalıyordum, ailem sürekli başımda bekliyordu,” dedi.

DNA testi ile kimlik kanıtlama

Büyük değişim sonrası kimliğini yeniletmek için nüfus dairesine giden Kumlutaş, eski ve yeni fotoğraflar arasında benzerlik bulunmadığı için sorun yaşadı. Polis eşliğinde karakola götürülen Kumlutaş, DNA testi ve ailesinin onayı ile kimliğini ve pasaportunu yeniletebildi. "İnsanlar ameliyattan sonra beni tanımıyor, kendimi tanıtmak zorunda kalıyorum," diyen Kumlutaş, yaşadığı bu süreci gülerek anlattı.