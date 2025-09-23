YouTube’de yayınlanan ‘Soğuk Savaş’ programı sunucuları Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" şakasının ardından tutuklandı.

YouTube’de yayınlanan ‘Soğuk Savaş’ programı sunucuları Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. Programda “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” diyen kişiye “Olsun ben milf seviyorum abi…” yanıtının verildiği bir şaka yapılmış, İstanbul başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, yapılan şaka nedeniyle soruşturma açmış ve “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstererek Soydemir ve Akgündüz hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Hadis, İslam peygamberi Muhammed’e atfedilen sözler anlamına gelir. Soydemir ve Akgündüz bugün gözaltına alındı ve ifade için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcı, ikiliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Soydemir ve Akgündüz çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.