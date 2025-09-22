"Soğuk Savaş" YouTube kanalındaki programda "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi üzerinden yapılan yorumlar nedeniyle soruşturma açıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Sunucu ve konuğa gözaltı kararı verildi

"Soğuk Savaş" isimli YouTube kanalındaki programda "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorumlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik yapılan paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yol açıcı nitelikte olduğunu belirtti. Başsavcılığın açıklaması şu şekilde oldu:

“Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Açıklamanın devamında, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü duyuruldu.

Boğaç Soydemir özür dilemişti

Boğaç Soydemir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptığı şaka ile kırdığı insanlardan özür diledi. Soydemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.”