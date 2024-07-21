Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’nın en işlek caddelerinden biri olan Ada Caddesi’ni sil baştan yeniliyor. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Alemdar, ilçenin can damarı niteliğindeki caddede işlemler bittiğinde bölgenin ilçeye yakışır bir yer olacağını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Ada Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte bölgede bulunan Başkan Alemdar, çalışmalara dair detaylı bilgiler aldı.Ada Caddesi’nin Akyazı’ya yakışır, estetik görünümü olan cadde olacağını dile getiren Alemdar, Akyazılı hemşerilerinden gelen asfalt teşekkürlerini de kabul etti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Akyazı’da ilçenin can damarı niteliğinde olan Ormanköy ve Yeni Cami Yolu olarak bilinen Ada Caddesi’ni sil baştan yeniliyor.

Uzun yıllardır bölge insanının kritik güzergahlar arasında ulaşımını sağlayan Ada Caddesi, deforme olmuş ve ulaşım standartları düşmüştü.

Çalışmaları takip ettikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, “İlçemizi ziyaretimizde caddenin yenileneceğinin sözünü vermiştik, hamdolsun bugün çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Akyazı’nın en önemli arterlerinden olan caddeyi yeni yüzüne kavuşturuyoruz. İlçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatlarımızla birlikte milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için ne söz verdiysek onları bir bir yerine getiriyoruz. Derdimiz milletimize, bize dua eden insanlarımıza karşı mahcup olmamak. Bunun için yağmur çamur demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALTYAPISIYLA ÜSTYAPISIYLA TAMAMEN YENİ

Caddenin altyapısını uzun yıllar sorunsuz hizmet sunacak şekilde inşa eden SASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatını tamamlamıştı. Üstyapı çalışmalarına kaldırımları genişleterek başlayan Büyükşehir, kesintisiz ve engelsiz yaya trafik akışını ilçeye kazandırıyor. Şu ana kadar 10 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 5 bin metrelik kısmı tamamlanan güzergahın ilk etap çalışmaları bitmek üzere. İkinci etap çalışmalarıyla toplamda 9 bin metrelik güzergâh sil baştan yenilenerek ilçem merkezine ulaşımı konforlu hale getirecek.Çalışmalar tamamlandığında, altyapısı ve üstyapısı yenilenen Ada Caddesi uzun yıllar boyunca Akyazı’ya sorunsuz hizmet verecek.