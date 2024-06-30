Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sakaya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri’nde misafir edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Temmuz ayı boyunca her Çarşamba ve perşembe günü kadınları Kocaali Sosyal Tesislerinde ücretsiz ağırlamak için bir organizasyon hazırladı.

Uygulamanın ilk başlangıç tarihi 3 ve 4 Temmuz olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi resmî web sitesinde yer alan kayıt formundan kaydını yaptıran kadınlar bu uygulamadan yararlanabileceğini önemle duyurdu. Uygulamanın detaylarında ise saat 09.30’da Demokrasi Meydanı’ndan hareket edileceğini, 16.30’da da Kocaali’den yeniden şehre dönüş sağlanacağı belirtildi.

Kurban Bayram’ının ikinci günü yeni sezon için kapılarını açan veKaradeniz’de bir ilk olma özelliği taşıyan Kocaali Sosyal Tesisleri’nde yapılacak ücretsiz tatile katılmak isteyenler bu tarih öncesine kadar www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor.Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor.