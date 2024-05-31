Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde yaptıkları soğuk yol çizgi çalışmalarıyla ilçenin giriş ve çıkışını estetik bir görünüme kavuşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yeniliyor ve yaptığı dokunuşlarla tüm ilçelere ve şehir merkezine estetik dokunuşlar yapıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yol güvenliğini de artırmak ve sürüş kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

SÖĞÜTLÜ VE FERİZLİ

Son olarak Söğütlü ve Ferizli ilçelerindeki tüm ulaşım ağı “soğuk yol çizgisi” çalışmasıyla yeni görüntüsüne kavuştu.

Sürücülerin ulaşım güvenliği artıran bu çalışmayla şehrin tüm ulaşım ağı, sarı renkle boyandı ve estetik bir görünüm kazandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Mevsim şartlarının iyileşmesi ve sıcaklığın artmasıyla yol çizgi çalışmalarımıza başladık. Şehrin dört bir yanında sürdürdüğümüz yol çizgi çalışmalarında Söğütlü ve Ferizli’de Büyükşehir bünyesinde olan grup yollarında yatay ve düşey işaretleme imalatlarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” denildi.