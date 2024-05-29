Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor’un 30 Mayıs Perşembe akşamı Adana’da Bodrumspor ile oynayacağı play-off final maçı için Demokrasi Meydanı'na dev bir ekran kuracak.SAKARYA (İGFA) - Final karşılaşmasının hafta içi güne denk gelmesi ve 800 kilometre mesafe uzaktaki Adana’da oynanacak olması sebebiyle Sakaryasporlu taraftarlara Büyükşehir’den jest geldi.

Mesafenin uzak olması ve işleri sebebiyle finali stadyumda takip edemeyecek olan taraftarlar için Demokrasi Meydanı’nda dev bir ekran kurulacağı açıklandı.

Adana’da yerini alamayacak taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi, 30 Mayıs Perşembe akşamı Sakaryaspor’un,Bodrumspor ile oynayacağı play-off final maçı için ekranlar açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor taraftarının tek yürek olacağı final akşamında tüm Sakaryalıları meydanda takıma destek olmaya davet etti.