Geyve’de çocuklara ve gençlere büyük önem veren Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız bir projeyi daha hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara Geyve Belediyesi tarafında ücretsiz yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Geyve Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek eğitimler kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, kort tenisi, yüzme, karete, kick boks, jimnastik, masa tenisi, jimnastik ve halk oyunları branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimler 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 6 Eylül 2024’te son bulacak.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız; "Geyve Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini fiziksel, sosyal ve fikri anlamda geliştirebilmelerine fırsat oluşturma amacıyla farklı projeleri hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize dokunan projeler ile geleceğimizi ihya ve inşa etmenin derdindeyiz. Geyveli gençler ve çocuklar, belediyemizin bu hizmetleri sayesinde, yaz boyunca çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunup, sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttıracak. 11 farklı branşta yapılacak olan yaz spor okullarının hayırlı olmasını temenni ediyor, ailelerimizi kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

Bu arada yaz spor okulları için kayıtlar; Geyve Belediye Başkanlığı’nda ve Geyve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde yapılabiliyor.