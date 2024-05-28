Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan, Milletvekilleri Bayraktar, Kocacık, İnci, Kaya ve İl Başkanı Tever ile birlikte gerçekleşen ziyarette şehrin geleceği için önemli projeler görüşüldü. Alemdar, “Sakarya’mızı geleceğe sağlam adımlarla hazırlayacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın geleceği için planlanan projeler ile ilgili Ankara’daki önemli temaslarını sürdürüyor.

Başkan Alemdar, bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

SAKARYA’YI KONUŞTULAR

Bakan Özhaseki’nin Sakarya’ya olan ilgisi ve destekleri için teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar ve Sakarya heyeti devam eden ve planlanan yatırımları masaya yatırdı. Sakarya ile ilgili istişarelerin gerçekleştiği buluşmada projelere dair Bakan Özhaseki’ye bilgiler sunuldu.

GELECEĞE SAĞLAM ADIM

Ankara’daki temasları sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya heyeti olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettik. Şehrimizde devam eden yatırımlar ve planladığımız projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza şehrimize olan destekleri ve ilgisi için teşekkür ediyorum. Birlikte takibini yaptığımız projeleri hayata geçirdiğimizde Sakarya’mızı geleceğe sağlam bir şekilde hazırlamış olacağız” ifadelerini kullandı.