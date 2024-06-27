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Türkiye'nin son dakikalarında 2-1 üstünlük sağladığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla taraftarlar kutlama yaptı.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, çekişmeli anlara sahne olan maçı izledi.

Düzce Belediyesi ise Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de ekranlar kurdu.

Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Kocaali Belediyesi de sahilde kurduğu ekranla ilçe sakinlerinin milli maç heyecanını yaşamasını sağladı.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Millet Bahçesi'nde eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünde Çekya-Türkiye maçını izledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi nce kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

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