SAKARYA/KOCAELİ/DÜZCE (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Cami'de cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Düzce Valisi Selçuk Aslan ile cemaate aşure ikram etti.

Erbaş, gazetecilere, muharrem ayının 10'uncü gününün, aşure günü olduğunu belirterek, "O gün, ondan önceki veya sonraki gün aşureler yapılır. Kardeşlerimizle birlikte cuma namazını kıldık. Cenabıhak hayırlı eylesin, nice aşure günlerine bizleri ulaştırsın." dedi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Sakarya'daki tarihi Orhan Cami önünde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi.

Kocaeli'de, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce tarihi Fevziye Camisi'nin önünde stant kuruldu.

Cuma namazının ardından 3 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da standa uğrayarak, görevlilere yardım etti.

Sönmezoğlu, gazetecilere, aşurenin Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere ölmüşlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere bir ikram ve ihsan yemeği olduğunu belirterek, özellikle muharrem ayının 10'uncu gününden sonra yapılmasında büyük fayda olduğunu söyledi.