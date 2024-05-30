Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Yeni Sakarya Stadyumu’na uzanan 15 Temmuz Caddesi’nde bordürleri Sakaryaspor renklerine boyayarak bölgeyi şampiyonluk kutlamalarına hazırlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen bordür boyama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

CADDELER YEŞİL-SİYAH

Yeni Sakarya Stadı’na uzanan 15 Temmuz Bulvarı’ndaki boyama çalışmasında ise Sakaryaspor’un renklerine boyandı. Büyükşehir ekipleri, Adana’da 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor’a çıkan yolları yeşil ve siyahla estetik bir görüntüye kavuştu.

SAKARYALILARIN ORTAK NOKTASI

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şehrimizde yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olduk. Tüm Sakaryalıların ortak noktası olan Sakaryaspor’un simgesi olan renkler tüm kaldırımlara işlendi. Süper Lig yolunda son maç olan Bodrumspor maçı öncesi görenlerin ilgisini çeken farklılık ortaya koyduk” denildi.