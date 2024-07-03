SAKARYA (AA) - Sakarya'da trafik jandarma ekipleri, hız denetimlerini yerli ve milli yapım Medar MTS cihazıyla gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timlerince yönetmelikte gösterilen esas ve usullere uygun olarak trafik akışı düzenleniyor.

Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya-Karasu, Sakarya-Akyazı, Sakarya-Kaynarca ve Sakarya-Taraklı kara yolları olmak üzere sorumluluğundaki bölgelerde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için radar denetimlerini yerli ve milli hız tespit cihazı Medar MTS ile aralıksız sürdürüyor.

Medar MTS ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile birçok önemli veriler her bir vasıta için tespit edilebiliyor.

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda birçok aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edip ihlal kayıtlarını ayrı ayrı oluşturabiliyor.

Hız ihlali yapanların bilgilerini ve görüntülerini anlık olarak görevli ekibin tabletine aktararak izlenmesini sağlayabilen cihaz, otonom şekilde (kullanıcı personele ihtiyaç duymadan) hız ihlali yapan araçları tespit ediyor.

Lazer teknolojisinin yer aldığı, gece ve her türlü hava şartında hız tespiti yapabilen Medar MTS, hem araç üzerinde monteli hem de seyyar olarak yol kenarında tripod üzerinde kullanılabiliyor.

Denetimler kapsamında jandarma timlerince, haziranda hız ihlali yaptığı tespit edilen gündüz 2 bin 349, gece ise 872 sürücü/araca para cezası uygulandı.