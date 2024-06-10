Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs alımı ve asfalt çalışmalarını kapsayan 150 milyon TL'lik yatırım için meclisten onay aldı. Başkan Yusuf Alemdar, ulaşımda araç filosunu yenileyeceklerini ifade ettiği toplantıda tüm belediye başkanlarına 'imar bütünlüğü' vurgusu yaptı. Alemdar, “Otobüs filomuzu yerli ve milli araçlarla güçlendireceğiz. Asfalt çalışmaları ile de yollarda yenileme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis salonunda gerçekleştirildi.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlık yaptı.

150 MİLYON TL’LİK YATIRIMA ONAY

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaya sunulduğu mecliste Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosunu güçlendirmek adına 20 yeni otobüs alımı ve asfalt çalışmalarını kapsayan 150 milyon TL'lik yatırım için onay aldı. Mecliste konuşan Başkan Alemdar, şehir ulaşımında yeni bir sayfa açılacağını ve asfalt konusunda ciddi bir süreç başlatacaklarını ifade etti.

ŞEHRİN İMAR BÜTÜNLÜĞÜ

Toplantıda ayrıca tüm belediye başkanlarına "imar bütünlüğü" vurgusu yapan Alemdar, “Belediye başkanlarımızla konuşarak bu konuyu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hep birlikte şehrin imar bütünlüğünü sağlayacağız” dedi.

YERLİ VE MİLLİ ARAÇLARLA ULAŞIMDA YENİ BİR SAYFA

Alemdar, 150 milyon TL'lik yatırımla ilgili şöyle dedi: "100 milyon TL’lik yatırım ile otobüs filomuzu yerli ve milli araçlarla güçlendireceğiz. İhtiyaca cevap vermeyen araçların yerine yeni, çevre dostu otobüsler hizmete alınacak. Ulaşımda marka olan, maksimum memnuniyete ulaşan bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Ayrıca 50 milyon TL ile de asfalt ve yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Derdimiz memleket, şehrimize en iyi hizmet” dedi.

“TÜM ÇALIŞANLARIMIZ BİZE EMANETTİR”

Tüm belediye personelinin kendileri için bir emanet olduğunu söyleyen Başkan Alemdar, " Vatana millete katkı sunmak için üreten, gayret eden her çalışan siyasi görüşü, yaşam tarzı, ya da irtibatı ne olursa olsun bize emanettir. İhtiyaç olmayan birimlerden, ihtiyaç olan alana personel kaydırması konusunda çalışıyoruz. Çalışanlarımızı en verimli, ihtiyaca yönelik noktada değerlendirmemiz şart. Şunu söylemek istiyorum, çalışmak ve katkı sunmak isteyene mutlaka iş vardır" dedi.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ İÇİN İLK ADIM

Yaşlı Bakım Merkezi projesi için ilk adımı attıklarını aktaran Başkan Alemdar, “Yaşlılarımızın yanında olmak, onları yalnız bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşlılarımızın gün geçtikçe yalnızlaştığına dair tespitlerimiz var. Bu noktada Yaşlı Bakım Merkezi projemizin yapımı için 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında MARKA’ya başvurumuzu yapıyoruz” dedi.

MECLİS GÜNDEMİ

4 ilave gündem maddesi ile toplamda 30 maddenin görüşüldüğü toplantıda ilk 14 madde oy birliğiyle kabul edildi. 15-19’ncu maddeler arasında kalan 5 gündem oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28’nci maddeler oy birliğiyle kabul edilirken, 29 Plan ve Bütçe, 30’ncu madde ise İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.