Sakarya’da M.B. isimli bir iş yeri sahibi, birçok müşterisinin ziynet eşyası ve nakit parasını muhafaza ettiği dükkanını 22 Nisan'da kapatarak kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını fark eden 84 vatandaş, emniyete giderek şikayette bulundu.

Şahıs Burdur'da yakalandı

Emniyet ekipleri, ihbarın ardından 22 Nisan’dan beri aranan M.B.'nin kullandığı otomobilin Burdur istikametine gittiğini tespit etti. Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışma yürüterek M.B.'yi Burdur'da yakaladı.

Yüklü miktarda ziynet eşya ve nakit para

M.B.'nin aracında yapılan aramalarda, birçok ziynet eşyası ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. 98 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.