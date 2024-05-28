Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza yerine gelen Emirhan İ'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralanan Emirhan İ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.