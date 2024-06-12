Sakarya’nın Erenler ilçesinde, cip ile şehir içi toplu taşıma aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti ve olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaza, Sakarya Caddesi üzerinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı Dodge marka cip ile 54 M 0256 plakalı Karsan marka şehir içi toplu taşıma aracı arasında çarpışma sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.nSağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle Sakarya Caddesi üzerinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.