Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşlerinin bahar dönemi, Kırcaali parkurunda yeşilin ve mavinin büyülü hale getirdiği eşsiz Sapanca Gölü manzarasıyla sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşleri programının bahar dönemi, birbirinden güzel ve unutulmaz rotalarda geçti.

SON PARKUR SERDİVAN

Doğa aşığı yüzlerce vatandaş, sezon boyunca eşi benzeri olmayan birçok destinasyonu Büyükşehirle keşfetti ve unutulmaz hatıralar yaşadı. 7 farklı parkurda düzenlenen yürüyüşlerin bu sezonu ise Serdivan parkuruyla sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen doğaseverler, Büyükşehir tarafından araçlarla alınarak rota bölgesine götürüldü.

10 KİLOMETRELİK ZORLU PARKUR

İlk olarak Paraşüt Tepe’den şehrin güzelliğini izleyen ve yamaç paraşütü uçuşlarını deneyimleyen ekip, daha sonra 10 kilometrelik zorlu bir parkuru geçerek Kırcaali Yaylası’na ulaştı.

Parkur, yaylanın eteklerinde eşsiz Sapanca Gölü manzarasıyla buluşunca yürüyüş programı doyumsuz bir hale geldi.

SON PROGRAM

Günün anısına hatıra fotoğrafları çekilerek etkinliği ölümsüzleştiren doğa tutkunları, program boyunca Büyükşehir’in profesyonel rehberleri eşliğinde egzersiz ve spor hareketleri de yaptı.

Büyükşehir doğa yürüyüşlerinin bahar sezonu, Serdivan rotasıyla son buldu.