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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri ölen kişinin Feridun S. (64) olduğunu tespit etti.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki Sarıkışla Camisi 'ne namaz kılmaya gelenler, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi cami avlusu nda ölü bulundu.

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