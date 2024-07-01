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Hendek Belediyesi ne ait iş makinelerinin de kullanıldığı alanda soğutma çalışması yapılıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Akyazı itfaiyesi de çalışmalara destek verdi.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Akpınar Mahallesi 'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalılık alan da çıkan yangın söndürüldü.

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