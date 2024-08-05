Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yahyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, İ.U.’ya ait tarlada çocuklar kibritle oynarken saman balyaları alev aldı. Yangının hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

990 balya saman küle döndü

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde mücadele etti. Sakarya İlçe Belediyesi’ne bağlı SAKTİM ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak, yangında 990 balya saman kül olarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.