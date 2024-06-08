SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için üretilen 1200 samuray arısı tarım arazilerine salındı.

Tarım alanlarının büyük çoğunluğu fındık bahçelerinden oluşan ilçede son yıllarda görülen kahverengi kokarcanın üretimde neden olduğu verimsizliğin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla Kocaali'ye getirilen samuray arıları, Demiraçma, Selahiye, Gümüşoluk ve Kadıköy mahallelerinde kahverengi kokarcayla mücadele için fındık bahçelerine bırakıldı.

İlçe Müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın kış aylarını fındık bahçelerindeki korunaklı alanlarda geçirdiğini söyledi.

Böceğin popülasyonunu azaltmak amacıyla 20 fındık bahçesine 1200 samuray arısının salındığını anlatan Bilgin, "Samuray arısı, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik bir silah, doğal bir düşman. Kahverengi kokarca zararlısının yumurtalarını yiyerek besleniyor ve bu zararlının popülasyonunun artmasını engelliyor." diye konuştu.

Bölgedeki fındık fabrikasının genel müdürü İshak Kosif de çalışma nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Kahverengi kokarcanın fındığa zarar verdiğine işaret eden Kosif, "Fındık bizim milli servetimiz, ihracat kalemlerinin en başında geliyor. Biyolojik yöntemle mücadele çalışmalarını takdir ediyoruz." dedi.