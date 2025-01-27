Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü bir grup, cadde ortasında can çekişen bir domuza işkence etti. Grup üyeleri, yerde yatan hayvana defalarca tekme atarken, bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştılar. Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Jandarma harekete geçti

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, harekete geçerek olayı araştırmaya başladı. Görüntüleri inceleyen ekipler, hayvana eziyet eden şahısların kimliklerini belirledi ve E.G., Y.B. ve O.A. isimli 3 kişiyi tespit etti.

Adli soruşturma sürüyor

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etmek, eziyet ve işkence yapmak ile trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından ceza kesildi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslar hakkında adli soruşturma devam ediyor.