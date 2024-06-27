Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki paydaşlarla birlikte düzenleyeceği Kocaali 3. Bisiklet Festivali’nde sporseverler Karadeniz’in eşsiz mavisi, Acarlar Longozu, Melenağzı ve Maden Deresi tabiat cenneti eşliğinde pedal çevirerek çocuk etkinlikleri, sinema filmi ve çekiliş etkinliklerinde buluşacak. Festival, 28 ve 30 Haziran tarihleri arasında ücretsiz katılımla gerçekleşecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryalı vatandaşları heyecan dolu bir bisiklet festivalinde daha buluşturuyor.

FESTİVAL 3’ÜNCÜ KEZ

Kocaali Belediyesi ve Kocaali Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün de katkısıyla kuzey ilçede gelenekselleşen Kocaali Bisiklet Festivali’nin bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek.

PEDALLAR DÖNECEK

Karadeniz’in eşsiz mavisi, Kocaali’nin yeşil tabiatı içinde keyifli vakitlere sahne olacak festivalde yüzlerce sporsever belirlenen rotalarda pedal çevirecek.

EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLER

Kocaali ve Karasu ilçeler arasında seçilen rotalardan geçerek kilometrelerce bisiklet sürecek olan katılımcılar Maden Deresi Şelalesi, Acarlar Longozu, Karasu Limanı, Melenağzı’na ulaşarak (Sakarya Nehri ile denizin buluşma noktası) eşsiz doğanın tadını çıkaracak.

ETKİNLİKLER

28-29-30 Haziran tarihlerinde ayrıca Kocaali'de festival kapsamında çocuk şenliği, orta oyunu, bisiklet çekilişi, sahilde sinema etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinliklere tüm Sakaryalılar ve misafirler ücretsiz katılabilecek. Ayrıca, bisiklet turlarına katılacak olanlar ise 3 gün boyunca kamp alanında konaklayacak.

İŞTE FESTİVAL PROGRAMI

28 Haziran Cuma:

13.30 hareket / Kocaali Spor Kompleksi / Acarlar Longozu Parkuru

29 Haziran Cumartesi: 09.00 hareket / Kocaali Spor Kompleksi / Melenağzı Parkuru

(08.00 / 00.00 arası)

Kocaali Sahili

Çocuk etkinlikleri

Hacivat-karagöz

Orta oyunu

Bisiklet çekilişi

Sinema gösterimi

30 Haziran Pazar:

13.30 hareket / Kocaali Spor Kompleksi / Maden Deresi Parkuru