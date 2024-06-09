Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerde görev alan “hayat” nöbetçileri, 54 kilometrelik kuzey kumsallarında 72 kişilik ekiple zorlu nöbetine başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerinde “hayat mesaisini” başladı.

Vatandaşın can güvenliğini sağlamak ve bölgede huzuru temin etmek, turizme en güçlü desteği sunmak için güçlü bir ekip kuran Büyükşehir Belediyesi, 4 aylık zorlu görev için tüm planlamalarını tamamladı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kurulan 45 cankurtaran kulesinde toplamda 72 cankurtaran pür dikkat bir nöbete başladı.

Yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil gözdesi olan kuzey sahillerinde sezonun startı Büyükşehir bürokratları ve protokol tarafından verildi.

İtfaiye Dairesi’nin Karasu Cankurtaran Merkezi’nde yapılan programa Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet katıldı. Cankurtaranlar 6 jetski, 1 zodyak bot ve 1 ATV ilevatandaşın hayatı için mücadele verecek.

Cankurtaranlar, 30 Eylül Pazartesi gününe kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında görevlerine devam edecek.