Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesinin horozlarını komşusuna vermesinin ardından öfkelenen genç, eline aldığı tüfekle çevresine dehşet saçtı. 7 tavuğu telef eden ve dayısının evine ateş açan şahıs, ardından motosikletiyle kaçtı.

Olayın başlangıcı

Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.Y. adlı kadının iki horozunu komşusuna vermesi üzerine oğlu İ.Y., büyük bir öfkeyle tüfeği aldı. İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa ateş açarak onları telef etti. Ardından, dayısının evinin balkonunu hedef alarak tüfeği ateşledi.

Zarar ve kaçış

Tüfekten çıkan saçmalar, dayısının evinin camlarına zarar verdi. Eylemin ardından İ.Y., motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.