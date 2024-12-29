Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 ay önce evlenen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen SK (33) ile eşi EK (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle SK, eşi EK'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre kadının hayati önemi devam ediyor.

Polis ekiplerinin titizliği sonucu kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemeleri sonrasında şüpheli koca, adliyeye sevk edildi.