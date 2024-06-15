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Vatandaşlara açık havada konser keyfi sunan konser takvimi, önümüzdeki hafta Çark Caddesi'nde devam edecek. Orkestra 28 Haziran Cuma günü saat 18.00’da Sakaryalılarla buluşacak.

Büyükten küçüğe herkesin ilgisini çeken Büyükşehir Kent Orkestrası Konserleri, artık şehrin muhtelif cadde ve meydanlarında her hafta yapılacak.

HER HAFTA FARKLI NOKTA

Çalınan eserlere eşlik eden, bayrak sallayan ve dostları, ailesiyle ortamın tadını çıkaran vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Konser öncesi meydanda toplanan toplanan yüzlerce kişi, orkestrayı alkış yağmuruna tuttu.

Klasik eserlerin yanı sıra modern parçaların da yer aldığı konser, Sakaryalı sanat ve müziksever vatandaşlarda büyük memnuniyet oluşturdu.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN OLDU

İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan programda, Büyükşehir'in ekibi birbirinden güzel parçalarla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, her hafta farlı bir noktada yapılacak halk konserlerinin ilk etkinliğinde, ay yıldızlı bayrağı göndere çektiği Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce Sakaryalının kulaklarının pasını sildi.

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