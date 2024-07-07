Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesinin, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD , polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Qaid Shareef S, bir süre sonra sürüklenmeye başladı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri 'ne giren yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.