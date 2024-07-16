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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tanker de oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

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