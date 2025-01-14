Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde motosikletli bir silahlı saldırganın gerçekleştirdiği saldırı paniğe yol açtı. Silahlı saldırgan, okul önünde bir dükkana kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri, o sırada okulda dersler devam ediyordu, bu da büyük bir facianın önüne geçti.

Kurşunların hedefi 44 yaşındaki adam oldu

Olayda kurşunların hedefi 44 yaşındaki U.A. oldu. Bacağından yaralanan U.A., olayın hemen ardından yere yığıldı. Durumun bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri delil topladı, şüpheliyi arıyor

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede boş kovanlar buldu. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak, delil toplama çalışmalarına başlandı. 5 adet boş kovan inceleme için emniyet merkezine götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayın sebebi ve saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.