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Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve herhangi bir yangınla karşılaşmaları halinde 177 Orman Yangınları İhbar Hattı'nı aramaları konusunda uyardı.

Yangında 5 hektar lık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yürütürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

İhbar üzerine bölgeye Taraklı Belediyesi İtfaiyesi ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

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İlk olarak köylüler yangını su tankerleriyle söndürmeye çalıştı. Fakat rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve kontrol altına alınamadı.

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