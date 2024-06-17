Yangın, Hacıyakup Mahallesi Kilhamamı mevkiinde öğle saatlerinde başladı.
Köylülerin ilk müdahalesi yetersiz kaldı
İlk olarak köylüler yangını su tankerleriyle söndürmeye çalıştı. Fakat rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve kontrol altına alınamadı.
İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü
İhbar üzerine bölgeye Taraklı Belediyesi İtfaiyesi ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.
Büyük zarar
Yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yürütürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve herhangi bir yangınla karşılaşmaları halinde 177 Orman Yangınları İhbar Hattı'nı aramaları konusunda uyardı.